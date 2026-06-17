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Bodrum'da tekneye sürpriz misafir

Bodrum'da tekneye sürpriz misafir
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize açılan vatandaşlar, açık denizde karşılaştıkları yunusun tekneye eşlik ettiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize açılan vatandaşlar, açık denizde karşılaştıkları yunusun tekneye eşlik ettiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bodrum'un Torba Mahallesi açıklarında seyir halindeki bir teknenin yanına yaklaşan yunus bir süre boyunca rotasını tekneyle aynı yönde sürdürdü. Teknenin ön kısmında ilerleyen yunus, su üzerindeki hareketleriyle teknedekilere görsel bir şölen sundu.

Zaman zaman su yüzeyine çıkarak dikkat çeken hareketler sergileyen yunus, tekneyle adeta uyum içinde ilerledi. O anlar teknede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Kısa süre boyunca tekneye eşlik eden yunus, daha sonra yön değiştirerek gözden kayboldu. Ortaya ise Bodrum açıklarında doğanın sunduğu renkli görüntüler çıktı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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