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Bitlis Adilcevaz'da Arin Gölü için revize çalıştayı gerçekleştirildi

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Bitlis Adilcevaz'da Arin Gölü için revize çalıştayı gerçekleştirildi
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Bitlis Adilcevaz'da Arin Gölü'nün korunması ve geleceğe taşınması için Revize Çalıştayı düzenlendi. Kamu kurumları ve üniversitelerin katıldığı çalıştayda gölün sorunları ve sürdürülebilir turizm potansiyeli ele alındı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, doğal güzelliği ve ekolojik önemiyle öne çıkan Arin Gölü'nün korunması, geliştirilmesi ve geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşınması amacıyla 'Arin Gölü Revize Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Çalıştayda, Arin Gölü'nün mevcut durumu ele alınarak gölün doğal yapısının korunması, çevresel sorunların değerlendirilmesi ve bölgenin sürdürülebilir bir anlayışla geleceğe hazırlanmasına yönelik konular üzerinde duruldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü, Van Yüzüncü Yıl, Bitlis Eren ve Bingöl üniversiteleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bitlis İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, DSİ Bitlis 173. Şube Müdürlüğü, Adilcevaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitlis İl Özel İdaresinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Arin Gölü'nün sahip olduğu doğal zenginliklerin korunması, çevresel hassasiyetlerin gözetilmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi konuları gündeme geldi. Ayrıca, gölle ilgili plan ve projelerin yeniden değerlendirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesine ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı.

Adilcevaz'ın önemli doğal değerlerinden biri olan Arin Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından çalıştayın önemli bir değerlendirme platformu olması hedefleniyor. Çalıştayda yapılan değerlendirmelerin, Arin Gölü'nün doğal dengesinin korunmasına ve bölgenin sürdürülebilir gelişimine yönelik çalışmalara katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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