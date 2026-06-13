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Diyarbakır'da sulama borusundan porsuk çıktı

Diyarbakır'da sulama borusundan porsuk çıktı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çiftçilerin sulama borusuna su vermesiyle içeriden iki porsuk çıktı. Koruma altındaki porsuklar, bir süre dolaştıktan sonra otluk alana kaçtı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarladaki sulama borusundan iki porsuk çıktı.

Yukarısalat ve Köprüköy mahalleleri mevkisinde sulama sezonu öncesinde tarım arazilerindeki sulama borularının bakım ve kaynak işlemlerini tamamlayan çiftçiler, sisteme su verilmesinin ardından boruların içerisinden iki porsuğun çıktığını fark etti. Çiftçiler Ahmet Çelebi ve Şafak Gündüz'e ait sulama hattında görülen porsuklar, Mehmet Can Gündüz tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaşanan olayı anlatan Mehmet İnanç, sulama sezonu öncesinde boruların bakımını yaptıklarını belirterek, "Boruların kaynak işlemlerini tamamladıktan sonra su vermeye başladık. Bir süre sonra sulama borularından iki adet porsuk çıktı. İlk kez böyle bir durumla karşılaştık" dedi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altında bulunan ve doğal yaşamın önemli türlerinden biri olarak kabul edilen porsuklar, bir süre çevrede dolaştıktan sonra otluk alana yönelerek gözden kayboldu.

Bölge sakinleri, uzun zamandır bu tür hayvanları çevrede görmediklerini belirterek, porsukların ortaya çıkmasının doğal yaşam açısından sevindirici olduğunu ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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