Birecik'te güvenlik ve asayiş toplantısı Kaymakam Osman Şahin başkanlığında yapıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Kaymakam Osman Şahin başkanlığında genişletilmiş güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda ilçenin genel güvenlik ve asayiş durumu kapsamlı şekilde değerlendirilirken, kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla mücadele, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, sınır güvenliği ve vatandaşların huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesinin de değerlendirildiği toplantıda, mevcut güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek ilçede huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması için yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Kaymakam Osman Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıya Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Emre Us, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Telli, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen Fatih Doğruyol ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı