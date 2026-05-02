Bilinçsizce çöp yakıp çevreyi kirletiyorlar

Adana'da bilinçsizce yakılan çöpler, yalnızca çevreyi değil, halk sağlığını da tehdit ediyor. Bir kişinin çöp yaktığı anlar görüntülenirken şahıs, çöp yakmadığını öne sürdü.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde, tarım arazilerinin hemen yanında plastik atıklar depolanıyor ve yakılıyor. Yoğun dumanın çevreye yayılması çevre kirliliğinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Plastik ve benzeri atıkların yakılmasının hem çevreye hem de insan sağlığına ciddi zararlar veriyor.

Elektrikli bisikletiyle çöp yakmaya gelen bir şahıs, elindeki çöpleri yakıp bölgeden uzaklaştı. Şahıs, çöpleri yakmadığını öne sürüp, "Ben milletin başında bekleyemem. Ben sadece demirleri attım" diyerek kendisini savundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı