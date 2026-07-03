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Sıcaklığın 35 dereceyi bulduğu Bilecik'te asfalt eridi

Sıcaklığın 35 dereceyi bulduğu Bilecik'te asfalt eridi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla kara yolundaki asfalt yumuşadı. Karayolları ekipleri, sürücü güvenliği için kumlama çalışması başlattı ve hız limitlerine uyulması konusunda uyarı yaptı.

Bilecik'te etkisini artıran sıcak hava nedeniyle kara yolunda asfalt erirken ekipler harekete geçti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle kara yolunda asfalt yumuşadı. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu ilçede, Pazaryeri'ni Bursa'ya bağlayan kara yolunda sürücülerin güvenliği için Karayolları ekipleri tarafından kumlama çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, özellikle ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı kesimlerde asfaltın zarar görmesini önlemek ve sürücülerin güvenliğini artırmak amacıyla çalışma yürütürken, sürücülere de sıcak havalarda hız limitlerine uymaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, Karayolları ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda benzer önlemleri almaya devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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