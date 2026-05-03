Bilecik'in yüksek rakımlı köylerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Bilecik'in yüksek rakımlı köylerinde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yağan karın kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Bozüyük ilçesine bağlı yüksek rakımlı Çamyayla, Hamidiye, Camiliyayla, Metristepe, Poyra ve Erikli kırsal mahallelerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi ile kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Camiliyayla ve Erikli gibi yüksek rakımlı köylerde devam ederken, kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Yağışların yarın da etkili olması beklenirken, hava sıcaklığının salı gününden itibaren artması bekleniyor.

Mayıs ayında sürpriz kar yağışı ile karşılaşan vatandaşlar, uzun süredir mayıs ayında kar yağışı yaşanmadığını ifade ettiler. Kar yağışını bereket olarak değerlendiren vatandaşlar, yağış ile birlikte çiçek açan meyve ağaçlarının zarar görmesinden ise endişe duyduklarını dile getirdiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
