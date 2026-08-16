Haberler

Beykoz'da Triatlon Şampiyonası Yol Kapatması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası kapsamında Beykoz’da bazı yollar sabah saat 04.45 itibarıyla ulaşıma kapatıldı.

2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası kapsamında Beykoz'da bazı yollar sabah saat 04.45 itibarıyla ulaşıma kapatıldı.

İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyona dolayısıyla Beykoz'da Atatürk Caddesi'nin sahil yönüne çıkan tüm yolları ile Cuma Yolu ve Körfez caddeleri trafiğe kapatıldı. Emniyet ekipleri sürücüleri Küçüksu ve Göksu caddelerine yönlendirdi. Bölgede tedbirler, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar

Türkiye petrol için gün sayıyordu! Ülke karanlığa gömüldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
İstanbullu sürücüler dikkat: Bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullu sürücüler dikkat: Bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Sivrihisar cebesi'ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor

Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj: Hak ettiğini aldı

Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj

Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Sahilde vahşet! 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasını çıkarttıran taraftar hakkında gözaltı kararı

Minik taraftara korkulu dolu anlar yaşatan holigan için hesap vakti
Ağrı Dağı’na tırmanan dağcılar Ağustos ayında kar fırtınasına yakalandı

Antarktika değil, Türkiye! Ağustos ayında kar fırtınasına yakalandılar