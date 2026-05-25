Haberler

Esence Göleti ve Berit Dağı'nda kartpostallık manzara

Esence Göleti ve Berit Dağı'nda kartpostallık manzara
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'taki Esence Göleti ile 3050 rakımlı Berit Dağı, baharın gelişiyle yeşil ve mavinin tonlarına bürünerek eşsiz bir manzara oluşturdu. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen bölge, kartpostallık görüntüler sunuyor.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta bulunan Esence Göleti ve Berit Dağı aynı karede buluşarak görenlere eşsiz bir manzara sunuyor.

Afşin ilçesi Esence Mahallesi'nde bulunan Esence Göleti, 3050 rakımlı Berit Dağı ile aynı baharın gelmesiyle yeşil ve mavinin tonlarına büründü. Gölet ve dağ manzarası aynı karede buluşarak görenlere kendine hayran bırakıyor. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri olan Esence Göleti, bölge halkı için de önemli bir dinlenme ve mesire alanı olma özelliği taşıyor. Göletin, heybetli Berit Dağı ile bütünleşmesi ise ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıkarıyor.

Bölgeyi sık sık fotoğraflayan doğa tutkunları, Esence Göleti'nin her mevsim farklı bir güzellik sunduğunu belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek

1 Haziran'dan itibaren göreve başlıyor! İlk icraatı bakın ne olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı

3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sürerken ülkede yankı uyandıran ölüm
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…

Böyle vali her şehre lazım! Gençlere dört koldan destek
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
MHP'den dikkat çeken 'mutlak butlan' itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi