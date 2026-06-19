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Valilikte yangın tatbikatı

Valilikte yangın tatbikatı
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Bartın Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Valilik hizmet binasında birim amirleri ve personele yönelik yangın tatbikatı düzenledi. Tatbikatta hızlı tahliye ve yangın söndürme teknikleri uygulandı.

Bartın Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından, Valilik hizmet binasında görev yapan birim amirleri ve personeline yönelik yangın tatbikatı yapıldı.

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ve Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'in katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, personelin hızlı tahliyesi ve yangın söndürme teknikleri uygulandı. Tatbikatta hızla yükselen alevleri söndürmenin en etkili ve en az riskli yanları anlatılarak, yangın söndürme tüpü ile müdahale yapıldı. Tatbikatta, hızlı tahliyenin önemi ve yangın söndürme teknikleri aktarıldı.

Ayrıca tatbikatla afet risklerine karşı tedbirlerin alınması ve farkındalık oluşturulmasının önemine de vurgu yapıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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