Bartın'da hükümlüler çöp topladı

11 Haziran Türkiye Çevre Haftası sebebiyle Bartın'daki hükümlüler, sahilde temizlik yaptı.

Bartın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bartın Valiliği İl Özel İdaresi iş birliği ile 5-11 Haziran Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle, hükümlüler Mugada sahilinde çevre temizliği yapıldı.

Çevrenin korunması, sahiller ve deniz kirliliğinin engellenmesi konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Bartın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki hükümlüler, Mugada sahilinde çöp topladı.

Gerçekleştirilen etkinlikle çöp toplayarak kamu yararına hizmet veren ve cezalarının infazı sağlanan hükümlülere çevre bilinci ve sorumluluğu da hatırlatılmış oldu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı