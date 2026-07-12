Haberler

BASKİ'den Ayvalık'ta kanal hattı göçüğüne 36 saatlik kesintisiz müdahale

BASKİ'den Ayvalık'ta kanal hattı göçüğüne 36 saatlik kesintisiz müdahale
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda kanal taşması ihbarı üzerine harekete geçen BASKİ ekipleri, kanalizasyon hattındaki göçüğü 36 saatlik aralıksız çalışmayla yenileyerek onardı. Bölgede temizlik ve dezenfeksiyon da yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde kanal taşması ihbarı üzerine harekete geçen BASKİ ekipleri, yaptıkları incelemede kanalizasyon hattında göçük meydana geldiğini tespit etti. Arızaya anında müdahale eden ekipler, 36 saat aralıksız çalışarak hattı tamamen yeniledi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerindeki kanal taşması ihbarının ardından olay yerine sevk edilen BASKİ ekipleri, ilk etapta hattı açmaya çalıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hattın açılmaması üzerine tecrübeli ekipler tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemede, kanalizasyon hattında göçük oluştuğu belirlendi.

Göçüğün çevre ve altyapı açısından daha büyük sorunlara yol açmaması için çalışma vakit kaybedilmeden başlatıldı. Yaklaşık 36 saat boyunca kesintisiz sürdürülen çalışmalar kapsamında hasarlı kanal hattı kazılarak tamamen yenilendi ve sistem yeniden sağlıklı şekilde hizmet verir hale getirildi.

Çalışmalar süresince BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nuri Çaynak'ın yanı sıra BASKİ Ayvalık Şube Müdürü Ayfer Solmaz da sahada bulunarak ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede yol yıkama, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri de gerçekleştirildi. Böylece hem çevre sağlığı açısından gerekli önlemler alındı hem de Atatürk Bulvarı kısa sürede normal kullanımına açıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

İran savaşının fikir babası Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor

Telefon fiyatına otomobil! Yüzlercesi satışa çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MİT, şehit ajanı Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı

İşte şehit ajanın yıllar sonra ortaya çıkan resmi
Venezuela'da depremlerde ölü sayısı 4 bin 333'e yükseldi

Kan donduran bilanço! Ölenlerin sayısı 4 bin 333'e yükseldi
2 valizini alıp çıktı, sırra kadem bastı! 17 yaşındaki Ceren'den haber yok

2 valizle evden ayrıldı! Ceren'den 11 gündür tek bir iz yok
Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü

Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı