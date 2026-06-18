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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji, Aydın'ın doğu ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Aydın'ın doğu bölgelerine bugün öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.06.2026 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren, Aydın'ın doğu ilçelerinde (Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karacasu, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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