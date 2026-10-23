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Artvin'de sonbahar renkleri 2500 rakımlı Sahara Geçidi'nde görsel şölen sundu

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Artvin'de sonbahar renkleri 2500 rakımlı Sahara Geçidi'nde görsel şölen sundu Haber Videosunu İzle
Artvin'de sonbahar renkleri 2500 rakımlı Sahara Geçidi'nde görsel şölen sundu
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Artvin ve çevresi sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına büründü; 2500 rakımlı Sahara Geçidi ile köyler kartpostallık görüntüler sundu. Halil Sopaoğlu'nun time-lapse ve havadan çekimleri bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor, ekoturizm potansiyelini artırıyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Artvin ve çevresi, sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü. Artvin-Ardahan kara yolu üzerindeki 2500 rakımlı Sahara Geçidi ve Artvin'in köylerinde kaydedilen görüntüler izleyenleri hayran bıraktı.

Doğu Karadeniz'in el değmemiş doğasıyla öne çıkan kenti Artvin, sonbahar mevsiminde kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Bölgenin zorlu geçitlerinden biri olan 2500 rakımlı Sahara Geçidi ile Artvin'in köyleri, renk cümbüşüyle görsel bir şölen sunuyor. İçerik üreticisi Halil Sopaoğlu, bölgenin eşsiz doğasını ve sonbaharın tüm renklerini time-lapse/hyperlapse teknikleri ve havadan çekimlerle kayda aldı. Sis denizinin üzerine uzanan yaylalar, renk cümbüşü içindeki ormanlar ve göl yansımalarıyla birleşen doğal manzara, Artvin'in köylerindeki sonbahar atmosferini tüm ihtişamıyla gözler önüne serdi.

Artvin ve çevresinde sonbahar aylarında ortaya çıkan bu eşsiz renk değişimi, bölgenin ekoturizm ve doğa fotoğrafçılığı potansiyelini de her geçen gün artırıyor. Özellikle Sahara Geçidi gibi yüksek rakımlı güzergahlarla sis bulutlarının üzerinde kalan el değmemiş köy ve yaylalar, profesyonel görsel içerik üreticileri için doğal bir plato niteliği taşıyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan bu nitelikli hava ve zaman atlamalı (hyperlapse) görüntüler bölgenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlarken, Doğu Karadeniz'in alternatif turizm rotalarındaki cazibesini pekiştiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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