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Karadeniz'de dev hortum kamerada

Karadeniz'de dev hortum kamerada
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesi açıklarında deniz üzerinde oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti; olumsuzluk yaşanmadı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi açıklarında oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Denizde ilerleyen hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan yağış geçişi sırasında deniz üzerinde kara bulutların yoğunlaştığı bölgede hortum oluştu. Gökyüzünden denize doğru uzanan hortumun yanında oluşan sağanak yağış perdesi de dikkat çekti.

O sırada sahilde bulunan ve denize giren vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların hortumun büyüklüğünü konuşarak o anları takip ettiği duyuldu.

Bir süre Karadeniz üzerinde ilerleyen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek kayboldu. Olay nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, geriye vatandaşların kaydettiği görüntüler kaldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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