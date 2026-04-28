Arıcılara sahada destek

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Müsellim köyünde arıcılık yapan üreticiye yönelik gerçekleştirilen teknik ziyaretle, sahadaki çalışmalar yerinde incelendi.

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Müsellim köyünde arıcılık faaliyetlerini sürdüren bir üreticinin işletmesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, üreticinin yürüttüğü çalışmalar yerinde değerlendirilirken, özellikle oğul alma süreci yakından takip edildi.

Teknik ekipler, üretim sürecine ilişkin gözlemlerini paylaşarak üreticiyle karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Arıcılık faaliyetlerinin daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine yönelik öneriler aktarılırken, modern üretim tekniklerinin uygulanmasına dair bilgilendirme yapıldı.

Saha ziyaretlerinin, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtilirken, İlçe Müdürlüğü ekiplerinin teknik destek çalışmalarını aralıksız sürdüreceği ifade edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı