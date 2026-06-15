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Arılarla besleniyor, doğaya renk katıyor: Avlayana para ve hapis cezası

Arılarla besleniyor, doğaya renk katıyor: Avlayana para ve hapis cezası
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Türkiye'ye yazın gelen arı kuşları doğada renkleriyle dikkat çekerken, avlayanlara 50 bin TL para ve 6 ay hapis cezası uygulanıyor. Kırklareli'nde görüntülenen kuşlar, eylülde göç ediyor.

Türkiye'ye yaz mevsiminde gelen göçmen kuşları arasında yer alan arı kuşları doğaya renk katarken, avlayana ise 6 ay hapis ve 50 bin lira para cezası veriliyor.

Türkiye'ye mayıs ayının başında gelen arı kuşları, Kırklareli'nin Eriklice köyünde görüldü. Arı kuşları doğada renkleriyle en çok dikkat çeken kuşlar arasında yer alıyor. Kuş ve doğa fotoğrafçılarının da yoğun ilgi gösterdiği arı kuşları, yavrularını büyütmelerinin ardından eylül ayında ülkemizden göç ediyor.

Günde yaklaşık 250 arı yiyebiliyor

Beslenmelerinde arılar ilk sırada yer alırken, diğer böcek türleri de yedikleri besinler arasında yer alıyor. Günde yaklaşık 250 arı yiyebilen arı kuşları, arıcıların sevmediği canlılar arasında yer alıyor.

Arıcılar tarafından avlandığı bilinen arı kuşları, ülkemizde koruma altında olan türler arasında yer alıyor. Arı kuşu avladığı tespit edilen kişilere avlanan her biri için 50 bin TL para ve 6 ay hapis cezası uygulanıyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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