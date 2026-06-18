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Yaralı domuz köy yakınlarında görüntülendi

Yaralı domuz köy yakınlarında görüntülendi
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Ardahan'da görüntülenen yaban domuzu, vücudundaki yara izleriyle dikkat çekti. Ayı saldırısına uğradığı değerlendirilen domuzun sırt ve yan bölgelerindeki yaralar, yaşadığı zorlu mücadeleyi gözler önüne serdi.

Ardahan'da görüntülenen yaban domuzu, vücudundaki yara izleriyle dikkat çekti. Ayı saldırısına uğradığı değerlendirilen domuzun sırt ve yan bölgelerindeki yaralar, yaşadığı zorlu mücadeleyi gözler önüne serdi.

Ardahan merkeze bağlı Değirmenli köyü kırsal alanında yiyecek arayan domuz, bir süre köy çevresinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hayvanın saldırının etkilerini halen taşıdığı görüldü.

Uzmanlar, bölgede yaban hayatının yoğun olarak sürdüğünü ve ayılarla diğer yaban hayvanları arasında zaman zaman karşılaşmalar yaşanabildiğini belirtiyor. Görüntülenen domuzun ise saldırıdan kurtularak yaşam mücadelesine devam ettiği değerlendiriliyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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