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Antalya'da sağanakta Kepez'de su seviyesi diz seviyesine kadar yükseldi

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Antalya'da sağanakta Kepez'de su seviyesi diz seviyesine kadar yükseldi
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Meteoroloji uyarısının ardından Antalya'da etkisini artıran sağanakta altgeçitler ve ana arterler suyla doldu. Kentte sürücüler ilerlemekte zorlanırken Kepez'de su seviyesi diz seviyesine kadar yükseldi, Kaleiçi'ndeki bazı sokaklar dereye döndü ve bodrum katlarını su bastı.

Antalya'da akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollar su ile dolarken, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Antalya şehir merkezinde yağmur etkisini gösterdi. Şiddetli yağış nedeniyle kentin birçok noktasında, altgeçitler ve ana artellerde yollar su ile doldu. Bazı noktalarda araçlar ve motosikletler ilerlemekte zorlandı. Kentin tarihi ve turistik merkezlerinden Kaleiçi'nde ise bazı sokaklar adeta dereye döndü. Kepez bölgesinde ise bazı noktalarda su seviyesinin diz seviyesine kadar yükseldiği görüldü. Bazı noktalarda apartmanların bodrum katlarını da su bastı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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