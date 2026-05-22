Amasya Navruzu'nun fotoğrafları 'en kıymetli değerleri arasında' notuyla paylaşıldı

Endemik bir tür olan Amasya Navruzu bitkisi, Anadolu'nun biyolojik çeşitliliğinin en kıymetli değerleri arasında gösteriliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu süs bitkisinin fotoğraflarını "Canlı mavi çiçekleriyle doğaya ayrı bir güzellik katan bu özel tür, biyolojik çeşitliliğimizin en kıymetli değerleri arasında yer alıyor" notuyla paylaştı.

IUCN kriterlerine göre, "Hassas (VU)" kategorisinde bulunan Amasya Navruzu'nun korunması amacıyla 2019 yılından bu yana izleme ve koruma çalışmaları titizlikle sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada, doğal mirasın korunarak endemik türleri gelecek nesillere aktarmak için çalışmalara devam edildiği bildirildi. - AMASYA

