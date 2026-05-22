Haberler

Amasya Navruzu'nun fotoğrafları 'en kıymetli değerleri arasında' notuyla paylaşıldı

Amasya Navruzu'nun fotoğrafları 'en kıymetli değerleri arasında' notuyla paylaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endemik bir tür olan Amasya Navruzu bitkisi, 'Hassas' kategorisinde korunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar, 2019'dan beri süren izleme çalışmalarıyla bu nadir bitkiyi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Endemik bir tür olan Amasya Navruzu bitkisi, Anadolu'nun biyolojik çeşitliliğinin en kıymetli değerleri arasında gösteriliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu süs bitkisinin fotoğraflarını "Canlı mavi çiçekleriyle doğaya ayrı bir güzellik katan bu özel tür, biyolojik çeşitliliğimizin en kıymetli değerleri arasında yer alıyor" notuyla paylaştı.

IUCN kriterlerine göre, "Hassas (VU)" kategorisinde bulunan Amasya Navruzu'nun korunması amacıyla 2019 yılından bu yana izleme ve koruma çalışmaları titizlikle sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada, doğal mirasın korunarak endemik türleri gelecek nesillere aktarmak için çalışmalara devam edildiği bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak

Verdiği karar koca ülkeyi salladı! Ya tarih olacak ya da tarih yazacak
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası

Milyonluk iskan sonrası düğmeye basıldı! Belediye başkanı gözaltında
Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı? Vedat Muriqi seçimini yaptı

Vedat Muriqi seçimini yaptı!
Kaza sonrası kaybolan Esma Nur'u arama çalışmaları Tokat'a uzandı

Ekipler 6 gündür Esma'yı arıyor! Çalışmalar komşu kente uzandı
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı