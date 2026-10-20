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Amasya'da çocuklara doğa bilinci kazandıracak orman okulunun yapımı sürüyor

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Amasya'da çocuklara doğa bilinci kazandıracak orman okulunun yapımı sürüyor
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Amasya'da Göllübağları'nda kurulacak Amasya Orman Okulu'nun yapım çalışmaları sürüyor. Çocukların doğa ve çevre bilinci kazanması için oyun ve keşifle gelişimlerinin destekleneceği tesiste inceleme yapan Bölge Müdürü Ferdi Özer, çevreye duyarlı bireyler hedeflediklerini söyledi.

Amasya'da çocukların keşfedip doğayla bağ kurarak eğitim alacağı Amasya Orman Okulu'nun yapım çalışmaları sürüyor.

Amasya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Göllübağları mevkiinde kurulacak olan eğitim merkezinde çocukların erken yaşlarda doğa ve çevre bilinci kazanması, oyun ve keşif yoluyla fiziksel ile zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Projeyle çocukları ekranlardan bir adım uzaklaştırarak ormanların korunması ve gelişimi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmelerini istediklerini anlatan Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, "Çocuklarımızın doğanın rehberliğinde özgüvenli, çevreye duyarlı farkındalık sahibi bireyler olmalarını hedefliyoruz" diye konuştu.

Özer, yakında hizmete girmesi planlanan tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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