Almus Barajı dolusavaktan tahliye oldu, 59 bin dekar tarım arazisi su altında kaldı

Tokat'ta Almus Barajı'nın dolusavaklarından bırakılan su, dronla kaydedildi. Taşkın riski nedeniyle yapılan tahliyede Yeşilırmak'ta yükselen debi, 59 bin dekarlık tarım arazisini su altında bıraktı.

Tokat'ta taşkın riski nedeniyle gündemde olan Almus Barajı'nın dolusavaklarından bırakılan su havadan görüntülendi.

Son günlerde etkili olan yağışların ardından tamamen dolan barajda su tahliyesi sürerken, Yeşilırmak'ta yükselen debinin kent genelinde 59 bin dekarlık tarım arazisini su altında bıraktığı belirtildi. Dronla kaydedilen görüntülerde dolusavaktan büyük bir debiyle bırakılan su dikkat çekerken, bölgede taşkın riskine karşı ekiplerin önlemlerini sürdürdüğü öğrenildi. - TOKAT

