Alaplı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde 2026 toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak'ın Alaplı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 79. Olağan Genel Kurul Toplantısı Kaymakam Selçuk Köksal başkanlığında gerçekleştirildi.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, Alaplı Özel İdare Müdürü Atilla Kuş tarafından birliğin bilançosu okunarak faaliyet raporu üyelerin onayına sunuldu.

İl Genel Meclisi üyeleri arasından yapılacak encümen seçimlerinde AK Partili İl Genel Meclis Üyeleri İbrahim Yalçın ve Önder Turan ile CHP'li İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Toprak aday oldu.

Yapılan oylama sonucunda 45 oy alan İbrahim Yalçın ile 40 oy alan Önder Turan, İl Genel Meclisi kontenjanından birlik encümenine seçildi.

Muhtar üyeler arasından yapılan seçimlerde ise Hacıhasan Köyü Muhtarı Alaattin Acar ile Okçular Köyü Muhtarı Ercüment Akabay birlik encümenine girmeye hak kazandı. - ZONGULDAK

