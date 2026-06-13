Haberler

Ahlat'ta çocuklar Van Gölü'nün keyfini çıkardı

Ahlat'ta çocuklar Van Gölü'nün keyfini çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesinde havalar tam ısınmamasına rağmen çocuklar hafta sonu tatilini Van Gölü sahilinde geçirdi. Serin havaya aldırış etmeyen çocuklar gölde yüzüp eğlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde havaların tam olarak ısınmamasına rağmen çocuklar hafta sonu tatilini Van Gölü sahilinde geçirdi.

Van Gölü sahilinde oluşan hareketlilik renkli görüntülere sahne olurken, çocukların neşesi sahile ayrı bir canlılık kattı. Serin havaya aldırış etmeyen çocuklar, gölün sularına girerek hem eğlendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Gölde yüzen çocuklardan Yunus Acar, havaların henüz tam anlamıyla ısınmadığını belirterek, "Havalar daha tam ısınmadı ama buna rağmen Van Gölü'nün tadını çıkarıyoruz. Hafta sonunu arkadaşlarımızla birlikte eğlenerek geçiriyoruz" dedi.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sahildeki hareketliliğin artması beklenirken, çocuklar ise şimdiden Van Gölü'nün serin sularında vakit geçirmeye başladı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek bombası! Al Hilal ile temas kuruldu

Galatasaray bombayı Fener'in eski yıldızıyla patlatıyor
Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

Ünlü oyuncunun uyuşturucu yazışmaları ifşa oldu: Acil lazım kanka
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu