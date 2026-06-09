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Ağrı'da yaylalar koyun sürüleriyle süslendi

Ağrı'da yaylalar koyun sürüleriyle süslendi
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Sinek Yaylası, yaz mevsimiyle birlikte yemyeşil meralar, koyun sürüleri ve mendereslerle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Sinek Yaylası, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte doğanın en güzel renklerine ev sahipliği yapıyor. Yemyeşil meralarda otlayan koyun sürüleri ve yayla içinden kıvrılarak akan menderesler, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Taşlıçay ilçesindeki Yüksek rakımlı yaylada geniş meralara yayılan yüzlerce koyun, yeşilin her tonunu barındıran doğayla bütünleşerek eşsiz bir görüntü oluşturdu.

Yaylanın içinden geçen ve kıvrımlı yapısıyla dikkat çeken menderesler ise manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Havadan görüntülenen koyun sürüleri ile mendereslerin oluşturduğu doğal tablo, izleyenleri adeta mest etti.

Bahar yağışlarının ardından canlanan meralar, hem hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilere verimli otlaklar sunuyor hem de bölgenin doğal zenginliğini ortaya koyuyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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