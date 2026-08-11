Dalbahçe'de Sağanak Sel Yolu Kapladı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyünde etkili olan yağışlar, sele neden oldu. Köyde yollar ve çevredeki alanlar sel sularıyla kaplandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyünde etkili olan sağanak yağışlar, sele neden oldu. Yağışın ardından köy içerisinde biriken sel suları, yolları ve çevredeki alanları kapladı. Köy yolunda çamur ve su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde suyun geniş bir alana yayıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı