Diyadin'de Mayıs sonunda kar sürprizi

Güncelleme:
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde mayıs ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri yeniden beyaza bürüdü. Köylüler, kış manzarasını cep telefonlarıyla kaydetti.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde yüksek kesimlerde yeniden kar yağışı etkili oldu. Mayıs ayının son günlerinde etkisini gösteren yağışla birlikte dağlık alanlar ve yüksek rakımlı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkili olan kar yağışı, köy çevresindeki yüksek kesimlerde kış manzaralarını yeniden ortaya çıkardı. Kar yağışını gören köylüler, oluşan manzarayı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağışın ardından beyaza bürünen alanlar dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntüler bölgedeki vatandaşların ilgisini çekti.

Köylüler, ilkbahar mevsiminin son dönemlerinde etkili olan kar yağışının bölgede zaman zaman görüldüğünü ancak yine de hayrete düştüklerini ifade ettiler. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
