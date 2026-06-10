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Tabiat parkı vandalların hedefi oldu, milyonluk zarar oluştu

Tabiat parkı vandalların hedefi oldu, milyonluk zarar oluştu
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Kemerkaya Yedikapı Tabiat Parkı, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Çardak ve barbeküler yakılıp yıkılırken maddi hasarın 1 milyon TL'yi aştığı belirtildi. Ayrıca parktaki seyir iskelesinin kopan kısmı ziyaretçiler için tehlike oluşturuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, işletmeci muhtarlık hakkında suç duyurusunda bulundu.

Afyonkarahisar'da milyonlarca lira harcanarak yapılan Kemerkaya Yedikapı Tabiat Parkı vandalların hedefi oldu. Parkta bulunan çardak ve barbeküler kendini bilmez kişiler tarafından yakılıp yıkılırken, maddi hasarın ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yer alan ve bölgenin en önemli turizm alanlarından biri olan Kemerkaya Yedikapı Tabiat Parkı, son günlerde bakımsızlığı ve ihmal edilmiş görüntüsüyle tepki çekiyor. Doğasıyla hayran bırakan parka gelen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Hafta sonları ve tatil günlerinde hem yerel halkın hem de çevre illerden gelen misafirlerin uğrak noktası olan tabiat parkında çevre kirliliği had safhaya ulaştı. Parkın birçok noktasında çöplerin biriktiği, temizlik çalışmalarının yetersiz kaldığı gözlendi. Bunun yanı sıra parka dinlenmek için gelen vatandaşlar, kamelyaların ve oturma alanlarının tahrip edilmesi nedeniyle oturacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

Fotoğraf platformu ölüm saçıyor

Parktaki en büyük tehlike ise baraj suyunun hemen üzerinde bulunan ve ziyaretçilerin hatıra fotoğrafı çektirmek için yoğun ilgi gösterdiği seyir iskelesinde yaşanıyor. Baraj suyu üzerindeki fotoğraf çekim platformunun uç kısmının koptuğu ve hiçbir güvenlik önlemi alınmadan o şekilde bırakıldığı görüldü. Manzaraya karşı fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar ve özellikle çocuklar, kopan kısım yüzünden büyük bir düşme ve boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

DKMP şikayetçi oldu

Kemerkaya Yedikapı Tabiat Parkı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 8 yıl önce yapılmış ve işletmesi Kemerkaya Muhtarlığı'na verilmişti. Bölgede hasar tespit çalışması yapan DKMP 5. Bölge Müdürlüğü, zararın karşılanması için muhtarlık hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıya taşınan olayın ardından mahkemeden çıkacak karara göre kurum yetkililerinin hareket edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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