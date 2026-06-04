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Hayvan sağlığının korunması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor

Hayvan sağlığının korunması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Başmakçı ve Şuhut ilçelerinde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama, küpeleme ve destekleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Çalışmalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi ve üreticilerin desteklerden etkin yararlanması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'da hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve hayvansal üretimde kayıtlılığın sağlanmasına yönelik çalışmalar il genelinde devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başmakçı ve Şuhut ilçelerinde görevli teknik personeller tarafından küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama, küpeleme, tespit ve destekleme çalışmaları yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen bu çalışmalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan varlığının kayıt altına alınması, destekleme süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve üreticilerimizin Bakanlığımızca sağlanan desteklerden etkin şekilde yararlanması amaçlanmaktadır.

İl müdürlüğümüzce yürütülen hayvan sağlığı faaliyetleri, insan sağlığının korunması açısından da büyük önem taşımaktadır. Özellikle aşılama çalışmalarıyla hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonoz hastalıkların önlenmesi, güvenilir hayvansal üretimin desteklenmesi ve toplum sağlığının korunması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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