Afyonkarahisar'da Hafta Sıcak ve Az Bulutlu Başladı

Afyonkarahisar'da yeni hafta az bulutlu ve sıcak bir havayla başladı.

Tahminlere göre hava sıcaklıklarının gece saatlerinde 16 derece, gündüz saatlerinde ise 30 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Meteorolojik verilere göre kent genelinde hafta boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların en fazla ise öğle saatlerinde hissedileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı