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Afyonkarahisar'da Hafta Sıcak ve Az Bulutlu Başladı

Afyonkarahisar'da Hafta Sıcak ve Az Bulutlu Başladı
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Afyonkarahisar'da yeni hafta az bulutlu ve sıcak bir havayla başladı. Tahminlere göre hava sıcaklıkları gece 16 derece, gündüz 30 derece civarında olacak. Hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıklar en fazla öğle saatlerinde hissedilecek.

Afyonkarahisar'da yeni hafta az bulutlu ve sıcak bir havayla başladı.

Tahminlere göre hava sıcaklıklarının gece saatlerinde 16 derece, gündüz saatlerinde ise 30 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Meteorolojik verilere göre kent genelinde hafta boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların en fazla ise öğle saatlerinde hissedileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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