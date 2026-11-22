Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adıyaman'ın Gümüşkaya köyünde aniden bastıran sağanak yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu.

Adıyaman merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde yaklaşık yarım saat etkili olan yağışın ardından köydeki dere yatakları taşarken, cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu. Sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışla birlikte köy içerisinden geçen dere yataklarında su seviyesi yükseldi. Debisi artan dereler taştı. Dere yataklarında meydana gelen taşkınlar nedeniyle su, yerleşim alanlarına doğru ilerledi. Kısa süreli yağışın ardından köy genelinde su birikintileri oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı