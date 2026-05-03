Adana'da Varda Köprüsü'ne giden yolda heyelan meydana geldi

Adana'da tarihi Varda Köprüsü'ne giden yolda aşırı yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi.

Karaisalı ilçesinde, Yerköprü ile Hacıkırı Mahallesi arasında tarihi Varda Köprüsü'ne giden yolda aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Toprak kayması sonucu yolun bir bölümü zarar görürken, ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. Bölgede etkili olan yoğun yağmurun ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi. Yolun bir kısmının kayması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, özellikle uçurum kenarında bulunan bölümde tehlike arttı.

Yetkililer tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, trafik akışı kontrollü şekilde tek şeritten veriliyor. Sürücüler ise yolun bir an önce tamamen onarılmasını bekliyor.

Öte yandan, heyelanın meydana geldiği yolun tarihi Varda Köprüsü'ne ulaşım sağlayan turistik güzergah üzerinde bulunması dikkat çekti. Bölgeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların hızlandırılması talep ediliyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
