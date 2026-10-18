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Abant Gölü Milli Parkı’nda sonbahar ve kış aynı anda yaşanıyor

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Abant Gölü Milli Parkı’nda sonbahar ve kış aynı anda yaşanıyor
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Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı'nda ekim ayıyla birlikte sonbahar ve kış manzaraları aynı anda yaşanıyor. Sararan ağaçlar ile yüksek kesimlerdeki karın oluşturduğu görüntüyü görmek isteyen yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçi milli parka akın etti.

Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı'nda ekim ayıyla birlikte sonbahar ve kış manzaraları aynı anda yaşanıyor. Bir yanda sararan yapraklar diğer yanda yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, doğaseverler ve tatilciler milli parka akın etti.

Türkiye'nin en önemli tabiat parkları arasında yer alan Abant Gölü Milli Parkı, sonbaharın son günlerinde adeta iki mevsimi birden ağırlıyor. Ekim ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte göl çevresindeki ağaçlar sarı, kahverengi ve kırmızının tonlarına bürünürken, yüksek rakımlı tepelere düşen ilk kar doğaseverleri mest etti. Hafta sonunu ve serin havayı fırsat bilen yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçi, Abant'ın yolunu tuttu. Göl çevresinde yürüyüş yapan, hatıra fotoğrafı çektiren ve fayton turuna çıkan tatilciler, sararan ağaçlar ile beyaz örtünün birleştiği eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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