Haberler

16 yaşında, en büyük hayali efsanevi Anadolu Parsı'nı bulmak

16 yaşında, en büyük hayali efsanevi Anadolu Parsı'nı bulmak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Mert Aydemir, ormanlık alanlara kendi imkanlarıyla kurduğu fotokapanlarla bölgedeki yaban hayatını kayıt altına alıyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Mert Aydemir, ormanlık alanlara kendi imkanlarıyla kurduğu fotokapanlarla bölgedeki yaban hayatını kayıt altına alıyor. Bugüne kadar ayı, vaşak, kızıl geyik ve kurt gibi birçok türü kayda alan genç doğa aşığının en büyük hayali ise efsanevi Anadolu parsını görüntülemek.

Mengen ilçesine bağlı Akçakoca köyünde yaşayan lise öğrencisi Mert Aydemir, küçüklükten bu yana doğaya ve yaban hayatına duyduğu ilgiyi bir adım öteye taşıdı. Kendi imkanlarıyla temin ettiği 6 fotokapanı Akçakoca Yaylası ve Mengen civarındaki ormanlık alanlara kuran Aydemir, doğadaki canlıların doğal yaşamlarını saniye saniye kaydediyor. Genç belgeselcinin kameralarına bugüne kadar ayı, ceylan, kızıl geyik, kurt, vaşak ve yaban domuzu gibi birçok tür yansıdı.

"Belgeselleri izliyordum, hoşuma gidiyordu"

Çalışmalarına nasıl başladığını anlatan Aydemir, küçüklükten beri doğaya meraklı olduğunu belirterek, "Bu benim küçüklükten beri merakımdı. Belgeselleri izliyordum, hoşuma gidiyordu. O yüzden hep böyle merakım vardı. Sonra YouTuber'ları izleyerek fotokapanı gördüm, onunla görüntü çekiyorlardı. Ben aldım. Ondan sonra bu çalışmalara başladım. Bu zamana kadar fotokapan ile vaşak, ayı, kızıl geyik, karaca, domuz, tilki, kurt ve çakal görüntüledim" dedi.

Fotokapanları yerleştirirken hayvanların geçiş güzergahlarını ve tehlikeli bölgeleri seçtiğini vurgulayan Aydemir, "Köyde bir bölgemiz var. Orası yaban hayvanlarının çok olduğu bir bölge. Fotokapanımızı oraya da kurduk" diye konuştu.

Hedefi yurt dışı ve Anadolu Parsı

Bu hobisini ileride profesyonel bir seviyeye taşımak istediğini belirten Aydemir, şöyle konuştu:

"Belgesel serüvenimde gidebildiğim yere kadar gitmek, hatta yurt dışına kadar taşımayı planlıyorum. Afrika'da safari yapmayı düşünüyorum. Türkiye'deki en büyük hayalim ise Anadolu parsını çekmek. Bölgede olduğuna dair duyumlar var ancak bunu net olarak görüntülememiz lazım. Çalışmalarıma bu yönde devam ediyorum."

Doğa sevgisini ileride mesleğe dönüştürmeyi hedeflediğini aktaran Aydemir, yaban hayatı üzerine eğitim alarak devlete bu alanda hizmet etmek istediğini vurguladı.

Aydemir ayrıca, yaban hayvanlarının ekosistem için önemine değinerek vatandaşlara doğayı ve canlıları korumaları, kaçak avlanmadan uzak durmaları çağrısında bulundu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
Rusya'da yaşlı bir kadın tanksavar roketatarıyla dolaşırken görüntülendi

Sokakta gören dönüp bir daha baktı
3 çocuk annesi Kader, iple asılı halde ölü buldu

3 çocuk annesi Kader'in korkunç sonu
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
Şişli'de Mısırlı turistin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Akılalmaz kaza kamerada! Turist hayatını kaybetti, sürücü serbest
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı

Tepkilerin odağındaki reklam yayından kaldırıldı