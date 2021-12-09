Çevre yolunu yarış pisti sanan otobüs sürücüsü böyle görüntülendi - Haberler
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Çevre yolunu yarış pisti sanan otobüs sürücüsü böyle görüntülendi

Çevre yolunu yarış pisti sanan otobüs sürücüsü böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara-Konya yolu istikametinde seyreden bir şehirler arası otobüs sürücüsünün yasal hız sınırın çok üzerinde kilometrelerce yol giderek trafiği tehlikeye atması, bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara- Konya yolu istikametinde seyreden bir şehirler arası otobüs sürücüsünün yasal hız sınırın çok üzerinde kilometrelerce yol giderek trafiği tehlikeye atması, bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Ankara'dan Konya istikametine doğru giden bir şehirler arası yolcu otobüsünün yasal olan, 'saatte 100 kilometre hız'ın çok üzerinde kilometrelerce yol gitmesi, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Saatte 170 kilometre hızı gören otobüsün sürücüsü, yarış pistine çevirdiği otoyolda hem kendinin ve otobüsteki yolcuların hem de diğer sürücü ve yolcuların hayatını tehlikeye attı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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