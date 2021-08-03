Ceviz ağacındaki sincap ailesi böyle görüntülendi
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Ceviz ağacındaki sincap ailesi böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Yerel

Ceviz ağacındaki sincap ailesi böyle görüntülendi Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde ceviz ağacına yuva kuran 3 kişilik sincap ailesinin mutlu halleri görüntülendi.

Ceviz ağacındaki sincap ailesi böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde ceviz ağacına yuva kuran 3 kişilik sincap ailesinin mutlu halleri görüntülendi.

3 kişilik sincap ailesi bir yandan karınlarını doyururken biryandan da yuvalarına ve çevrede bulunan alanlara stok yapmayı ihmal etmiyor.

Zamanlarının çoğunu ağaç üzerinde oyun oynayarak geçiren sincaplar erken saatlerde ilk yuvadan çıktıklarında biraz güneşlendikten sonra sabah kahvaltısı için en iyi cevizler hangisi tek tek koklayarak onları yemeyi tercih ediyorlar.

Sincap ailesinin bir günlük yaşayış halleri İHA ekibi tarafından kayıt altına alındı.

Ceviz ağacındaki sincap ailesi böyle görüntülendi
Ceviz ağacındaki sincap ailesi böyle görüntülendi
Ceviz ağacındaki sincap ailesi böyle görüntülendi
Ceviz ağacındaki sincap ailesi böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir

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