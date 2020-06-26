Ceviz Ağacı, Cannes Film Festivali'nde gösterildi
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Ceviz Ağacı, Cannes Film Festivali'nde gösterildi

Yönetmenliğini Faysal Soysal'ın üstlendiği, Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip ve Mert Yavuzcan'ın oynadığı 'Ceviz Ağacı' (Silenced Tree), tarihinde ilk defa online olarak düzenlenen Cannes Film Festivali'nde izlendi.

Ceviz Ağacı, Cannes Film Festivali'nde gösterildi
26.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:46

Cannes Film Festivali'nde Ceviz Ağacı ile birlikte Türkiye'den ikisi belgesel, ikisi kurmaca olmak üzere 4 film gösteriliyor. Belgesel kategorisinde Pelin Esmer'in Kraliçe Lear ve Kıvılcım Akay'ın Amina filmleri yer alırken, kurmaca kategorisinde ise Ceviz Ağacı'nın yanı sıra ve Ali Aydın'ın Kronoloji filmleri yer alıyor.

Cannes Film Festivali'nin online gerçekleştirilmesinin alternatif imkanlar sunduğunu belirten yönetmen Faysal Soysal, Ceviz Ağacı'nın Cannes'da gösterilmesiyle ilgili şöyle dedi:

"Ceviz Ağacı, ilk olarak uluslararası boyuttaki en büyük film marketlerinden olan Berlin European Film Market'te gösterildikten sonra şimdi de Cannes Film Market'te gösterildi. Orada gösterim yapmak tabi ki büyük avantaj. Diğer yandan o kadar film var ki dünyanın dört bir yanından katılan, ilgi göstermediğiniz ve doğru planlama yapmadığınız vakit gösterimlerden kimsenin haberi olmuyor."

SİNEMAYI ŞİİR GİBİ OKUYOR

Edebi derinliği ile film eleştirmenlerinin beğeniyle bahsettiği Ceviz Ağacı, Üç Yol filminden sonra Soysal'ın ikinci uzun metrajlı filmi. Sinemayı şiir gibi okuduğunu ifade eden Soysal, filmlerini aklın kuru sebep – sonuç ilişkisi üzerine kurgulamadığını, düz bir anlatım yerine şiir gibi özgür ve dolaylı bir anlatım dilini tercih ettiğini belirtiyor.

KADIN CİNAYETLERİNE VURGU

Ceviz Ağacı filminde günümüzde sayıları gittikçe artan kadın cinayetleri, kadına şiddet ve darbe döneminde susan/susmak zorunda kalan insanların vicdan hikayelerinin merkezine, esas meselesi kendi varoluşu ve hayata tutunması olan fiziken aciz ve zayıf bir edebiyat öğretmeninin toplum adına bütün cinayetleri üstlenmesini konu alıyor…

Manşet

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