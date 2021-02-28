Cevdet Erdöl kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl hayatı ve biyografisi!
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Cevdet Erdöl kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl hayatı ve biyografisi!

28.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında gündeme gelen istifa iddiaları sonrası Cevdet Erdöl'ün ismi gündeme geldi. Bu kapsamda vatandaşlar Cevdet Erdöl kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını merak etti. İşte, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl hayatı ve biyografisi!

Sağlık Bakanı Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını vereceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Kulislerde, Koca'nın yerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl'ün getirileceği iddia edildi. Bu kapsamda Cevdet Erdöl'ün ismi gündeme geldi. Cevdet Erdöl kimdir, kaç yaşında?

CEVDET ERDÖL KİMDİR?

Cevdet Erdöl, 16 Şubat 1958'de Trabzon Sürmene'de doğdu.

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi'nden askeri doktor olarak mezun oldu. Ankara GATA'da İç Hastalıkları ve Kardiyoloji İhtisası yaptı. ABD'de Washington DC'de eğitim gördü. Ağrı ve Ankara Mevki Askeri Hastanelerinde çalıştı. GATA'da Yardımcı Doçent olarak görev yaptı.

Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne atandı. Doçent olarak, KTÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyeliği ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.

2002'de profesör oldu. Yüzden fazla araştırması ve makalesi ulusal ve uluslararası yayınlarda yer aldı. 22. Dönem Trabzon Milletvekili. 22. Dönem'de TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Erdöl, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Cevdet Erdöl kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl hayatı ve biyografisi!

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