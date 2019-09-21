Çeşme Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor

21.09.2019 13:50

25 yıl aradan sonra "Ege'nin İki Yakası" temasıyla yeniden hayata geçen Çeşme Festivali büyük bir coşkuyla devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Zorba Çeşmeliler'e muhteşem bir gösteri ile unutulmaz anlar yaşattı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Çeşme Festivali'nin doğum gününe hoş geldiniz. Bu festivali yeniden Çeşme Belediye Başkanı olarak ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyorum. Artık Çeşme'de plastik sanatlar, opera, bale ve konserler olacak. Ve Çeşme söz verdiğimiz gibi makûs tarihini kıracak. Temmuz-Ağustos arasına sıkışmış sezonunu yıkacak Eylül ve Ekim'de Çeşme'de hayat devam edecek. Biz bu işi yaparız çünkü biz birlikte güçlüyüz. Çünkü biz Çeşme'yiz, Çeşmeli'yiz !" dedi.

25 yıl aradan sonra "Ege'nin İki Yakası" temalı müzik ve kültür etkinlikleriyle gerçekleşen Çeşme Festivali'nin üçüncü günü de bir dizi etkinlikle kutlandı. Çeşme'nin farklı noktalarında eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerle Çeşmeliler festival coşkusunu doyasıya yaşıyor. Ilıca Taş İskele'de İki Yaka'dan dans atölyesi ve Sakız Adası'ndan halk dansları gösterisi ile başlayan kutlamalar, Çeşme Yöresi ve Sakız Adası'ndan müzik ve dans geleneklerinden örnekleriyle devam etti. Moderatörlüğünü Dr. Murat Köylü'nün yaptığı "Mübadeleyle Gelenler & Gidenler" söyleşisi Çeşmeli'lere duygusal anlar yaşattı. Ardından sahne alan Kırıka konseri büyük alkış aldı.

Konserin ardından Çeşme Kalesi'nde gerçekleştirilen Çeşme Festivali Resepsiyonu'na Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İyi Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Zorba Balesi büyüledi

Gün boyu süren etkinlikler, Çeşme Amfitiyatro'da T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Zorba gösterisi ile devam etti. Büyüleyen muhteşem dansları ile Zorba Çeşmeli'lere unutulmaz anlar yaşattı. Seyircilerin "Bir daha, bir daha" diye haykırması üzerine 4. kez final kapanışı yapan Zorba ayakta alkışlandı.

"Çiçek vermek yerine, fidan dikeceğiz"

Sahneye çıkarak Zorba ekibine çiçek yerine fidan dikim sertifikası veren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Çeşme Festivali'nin doğum gününe hoş geldiniz. Bu festivali yeniden Çeşme Belediye Başkanı olarak ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyorum. Opera ve bale ile buluşuyoruz ve diyoruz ki; Artık Çeşme'de plastik sanatlar olacak, aynı bu festivalde açtığımız sergiler gibi. Çeşme'de opera olacak, bale olacak, konserler olacak. Ve Çeşme söz verdiğimiz gibi makûs tarihini kıracak. Temmuz-Ağustos arasına sıkışmış sezonunu yıkacak, Eylül ve Ekim'de de Çeşme'de hayat devam edecek. Biz bu işi yaparız çünkü biz birlikte güçlüyüz. Çünkü biz Çeşme'yiz, Çeşmeli'yiz !" diyerek, artık çiçek vermeyeceklerini, çiçek yerine yanan ormanlık alanlarımıza dikilen fidanların sertifikasını vereceklerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler