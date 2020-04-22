Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı ABD'nin en büyük eyaletlerinden biri olan Teksas'ta ceset kokularını alıp kente inen kargalar, market kuyruğunda bekleyen insanlara saldırdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en fazla kaybı veren ülke olan ABD'de ceset kokularını alıp Teksas eyaletine inen karga sürüsü, korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. MARKETTE BEKLEYEN İNSANLARA SALDIRDILAR Markette bekleyen insanlara saldıran kargaların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Önceki gün Koronavirüs salgının yeni üssü olan New York semalarında da akbabalar görülmüştü.