Çerkezköy OSB'de tır sürücüleri QR kodlu etiketlerle parklara yönlendiriliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çerkezköy OSB'de tır sürücüleri QR kodlu etiketlerle parklara yönlendiriliyor

AA, Uğur Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Çerkezköy OSB'de tır sürücüleri QR kodlu etiketlerle parklara yönlendiriliyor

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2. Kısım tır parkı için QR kodlu yönlendirme etiketleri uygulaması başlatıldı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) 2. Kısım tır parkı için QR kodlu yönlendirme etiketleri uygulaması başlatıldı.

Çerkezköy OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, firmaların güvenlik noktalarına uygulanacak etiketlerle, firmalara gelen lojistik personelinin TIR parkının imkanlarından ve konumundan haberdar olması sağlanarak, yol kenarlarındaki hatalı ve uzun süreli parkların azaltılması hedefleniyor.

Türkçe, İngilizce ve Rusça hazırlanan QR kodlu krokiyle, yerli ve yabancı araç sürücüleri kolaylıkla tır parkına ulaşabilecek.

Bölge Müdürlüğü güvenlik şefliği koordinesinde tüm katılımcı firmaların girişlerine yapıştırılan yönlendirme etiketleri firmalar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. 115 tır ve 29 servis aracı parkıyla 7 gün 24 saat hizmet veren parkın hareketli ve sabit kameralarla da güvenliği sağlanıyor.

AA / Uğur Arslan - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title