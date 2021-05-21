ÇERKES SÜRGÜNÜNÜN 157.YILINDA PROTESTO
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ÇERKES SÜRGÜNÜNÜN 157.YILINDA PROTESTO

ÇERKES SÜRGÜNÜNÜN 157.YILINDA PROTESTO
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- ÇERKES Dernekleri Federasyonu ve Çoğulcu Demokrasi Partisi, Çerkes sürgününün 157. yılı nedeniyle Beyoğlu Odakule önünde basın açıklaması yaptı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- ÇERKES Dernekleri Federasyonu ve Çoğulcu Demokrasi Partisi, Çerkes sürgününün 157. yılı nedeniyle Beyoğlu Odakule önünde basın açıklaması yaptı. Yağmur altında yapılan açıklamada Çerkes bayrakları açılarak slogan atıldı.

Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Dönmez, "Rusya Federasyonu yöneticilerini selefleri tarafından işlenen bu tarihi suçu kabul edip bir an önce Çerkes halkından özür dilemeye, diaspora Çerkeslerine anavatana dönüş yolunu kayıtsız şartsız açmaya ve tüm diaspora Çerkeslerine cumhuriyetlerimizin vatandaşlığını alma hakkını tanımaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Faruk Arslandok ise, "Bugün Rus çarlığı tarafından çerkes halkının soykırıma uğratılıp yurdundan sürüldüğü sürecin sonu olan 21 Mayıs 1864 tarihinin 157. Yıl dönümüdür. Buradan Rusya Federasyonu yönetimine sesleniyoruz. Çerkes halkına reva gördüğünüz adil olmayan, hukuksuz ve anti demokratik tutumunuzdan vazgeçiniz. Çerkes halkının dilini, kültürünü, kimliğini ve ulusal varlığını geriletecek ve zaman içerisinde yok edecek yaklaşımlarınızı terk ediniz. Rus Çarlığı'nın Çerkes halkına uyguladığı soykırımı samimi bir şekilde tanıyınız" dedi.

ÇERKES SÜRGÜNÜNÜN 157.YILINDA PROTESTO
ÇERKES SÜRGÜNÜNÜN 157.YILINDA PROTESTO
ÇERKES SÜRGÜNÜNÜN 157.YILINDA PROTESTO
ÇERKES SÜRGÜNÜNÜN 157.YILINDA PROTESTO

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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