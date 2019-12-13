: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır

13.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:01

Ceren Özdemir'i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı. Arduç hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen iddianamelerde, Türk Ceza Kanunu'nun 62'inci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

İDDİANAMELER KABUL EDİLDİ

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı sırada da 2 polis memurunu bıçakla yaralayan Özgür Arduç hakkında hazırlanan 2 iddianame, Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamelerde, Özgür Arduç hakkında 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edilmişti.

İDDİANAMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Orduda balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç hakkında hazırlanan 13 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Polise verdiği ifadelere ek olarak savcılıkta da ifadesi alınan Arduçun, "Emniyet'te verdiğim ifadeler doğrudur. Ben Ceren Özdemirin ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor, böyle bir durumda nasıl ölebilir. Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır. Ben Ceren Özdemiri olay gecesi rastlantı sonucu gördüm. Kendisine baktığımda belki güzel olmasından ve benim ona sahip olabilecek maddi durumum, sosyal konumum olmamasından kaynaklı, belki güzel giyinmesinden benden daha güzel şartlarda yaşamasından kaynaklı, belki de göz göze geldiğimizde bana bakışından huylanarak kendisini öldürmeye karar verdim. Kendisini takip ettiğim sırada çantasını da öldürdükten sonra alabileceğimi düşündüm" dedi.

Özgür Arduç

"ÖLDÜRÜYORUM, MUTLU OLUYORUM"

Ceren Özdemir'i öldürmeden önce takip edip öldüremediği başka bir kadını öldürmeyi düşünürken yakalandığını da anlatan Özgür Arduç, "Yakalanmasaydım onu da öldürecektim. Ceren Özdemir'in ölmesi nedeniyle pişman değilim, üzülemiyorum, elimde olmadan öldürüyorum ve mutlu oluyorum. Ben İstanbul'dayken sevdiğim kedilerin başını taşla eziyordum, hatta bir tanesinin kalbini çıkarmıştım" ifadelerini kullandı.

ÖNCE SİLAH VE ETER ARAMIŞ

Katil zanlısının, firarın birinci gününde cezaevinde yatan bir arkadaşının eşinden silah almak için Ulubey ilçesine gittiği, ancak kadının tepki göstermesi üzerine şehir merkezine geldiği, Ceren'i öldürdüğü 3 Aralık günü ise saat 16.00 sıralarında bir veteriner kliniğine gidip, 'hayvanlarını bayıltacağı' yalanıyla eter almaya çalıştığı da ortaya çıktı.

KEDİLERİ ÖLDÜRMÜŞ

Katil zanlısı ifadesinde, İstanbul'da yaşadığı tarihlerde sevdiği kedileri bıçaklayarak öldürdüğünü hatta bir kedinin kalbini çıkardığını da söyledi.

DNA İNCELEMESİ ŞİŞE KAPAĞINDAN YAPILDI

Cinayetin ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisin, katil zanlısı Özgür Arduç'un henüz kimlik bilgileri belirlenmeden, bir şişe kapağını yere attığını belirlediği,

güvenlik kamera görüntülerinden kapağı bularak DNA profil testi yaptığı da ortaya çıktı.

SAVCILIK FİRAR BİLDİRİMİ YAPMIŞ

Katil zanlısı Özgür Arduç'un, Ordu Açık Cezaevi'nden 1 Aralık'ta gece 00.15'te yapılan sayımda kaldığı odada bulunmadığının anlaşılması üzerine aynı gün gerekli firar bildirimlerinin yapıldığı, savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da iddianamede yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

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