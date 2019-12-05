Ceren'in ölümünde çirkin paylaşımlara soruşturma
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Ceren'in ölümünde çirkin paylaşımlara soruşturma

Ordu Cumhuriyet Savcılığı, kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

05.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:27
Ceren'in ölümünde çirkin paylaşımlara soruşturma

'da bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi ile ilgili sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar üzerine savcılık harekete geçti. Ordu Cumhuriyet Savcılığı, genç kızın kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarını hedef alarak, mesajlar paylaşanlara yönelik soruşturma başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi de soruşturma kapsamında taraf olacağını açıkladı. Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Hepimizi yasa boğan Ceren Özdemir'in canice öldürülme eylemini ve şiddeti meşrulaştıran, suçu ve suçluyu öven, suça teşvik eden sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatacak ve ilgililerin gerekli cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız" açıklaması yaptı.

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