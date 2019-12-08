: TSK, Ceren'in katili Özgür Arduç için 15 yıl önce rapor hazırlamış: Saldırgan ve suça meyilli

08.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:23

Ordu'da 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç ile ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. TSK'nın 2005 yılında askerliğini yaparken firar eden Arduç ile ilgili hazırladığı raporda dikkat çeken ifadeler kullandığı öğrenildi. Raporda, Arduç'un "Saldırgan ve suça meyilli" olduğu belirtildi.

Ordu'da yaşayan üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir, cani Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Tüm Türkiye bu cinayete ağlarken, katil ilk ifadesinde pişman olmadığını ve cinayetin ardından başka kurbanlar aradığını söyledi. Ceren ise gözyaşları içinde toprağa verilirken geride hüzünlü bir aile kaldı.

Türkiye'yi sarsan cinayeti işleyen caniyle ilgili ise her geçen gün yeni bir detay gün yüzüne çıkıyor. Edinilen son bilgilerde Özgür Arduç için TSK tarafından hazırlanan rapora ulaşıldı.

"ASKERLİĞE EL VERİŞLİ DEĞİL"

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre katil Arduç, 9 Mart 2005'te "Askerliğe el verişli değildir" raporuyla birlikte terhis edildi.

"SALDIRGAN VE SUÇA MEYİLLİ"

TSK'nın raporunda Arduç için şu maddeler sıralandı:

-Mizacı kızgın.

-Güven vermiyor.

-Otoriteyle sorunları var.

-Davranışlarına sınır koyamıyor.

-Saldırgan, suça meyilli.

-Askerliğe elverişli değil.

NE OLMUŞTU?

Olay, Ordu'nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren Özgür Arduç'un saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

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