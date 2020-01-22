: Ceren Özdemir'in annesinden duygulandıran paylaşım

22.01.2020 23:32 | Son Güncelleme: 23.01.2020 00:16

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019'da meydana gelen olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği esnada kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, olayın ertesi günü kent merkezinde esnaflar tarafından yakalanarak, kendisini polis otosuna bindiren 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaraladı. Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

ANNEDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir de katil zanlınısının cezalandırılmasının ardından, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Acılı anne kızının fotoğrafıyla birlikte "Gidişine alışamıyorum canım yavrum, sana kıyanları Allah'a havale ediyorum. Haketmedin canparçam, canavarı sokağa bırakanların vicdanları sızlamıyorsa onları da Allah'a havale ediyorum. Haksızlığı gören tüm insanlık senin hakkını arayacaktır. Dünyama melek gibi geldin melek gibi gittin, cennette rahat uyu sevgi çiçeğim" notunu paylaştı. Paylaşım, sosyal medya takipçilerini duygulandırdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu