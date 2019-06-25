Cengiz: Kaşıkçı cinayetinde itham merciinde devlet başkanı olabilecek kişiler var

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 41'inci oturumunda konuşan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, BM Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu değerlendirdi.

Cemal Kaşıkçı'nın da bir gazeteci olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Cengiz, "Cemal ile tanıştıktan sonra bizatihi çok enteresan bir şekilde Orta Doğu'nun sabahtan akşama kadar konuştuğu çok önemli, çok dehşet verici bir suikastın son ve ilk tanığı olmak durumunda kaldım. Bu benim adıma atlatabilecek bir hadise değildi 9 ay geçmesine rağmen ben hala olayı atlatamadım. Ölümüyle ilgili tüm işaretler olsa da cesedinin ortada olmaması, Cemal acaba yaşıyor mu? Cemal bir yerde tutuluyor mu düşüncesini getiriyor. Bu inanılmaz inanılmaz, farklı bir travma. İnsan psikolojisinin kabul edebileceği bir durumda değil." dedi. Euronews.com'da Görüntüle