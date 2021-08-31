Çengelköy Bekar Deresi'ndeki kötü koku çevreye rahatsızlık veriyor

Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na dökülen Bekar Deresi'ndeki kötü kokudan vatandaşlar ve turistler rahatsız olurken, esnaf iş yerine vantilatör koyarak kokuya karşı tedbir almaya çalıştı.

Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na dökülen Bekar Deresi'ndeki kötü kokudan vatandaşlar ve turistler rahatsız olurken, esnaf iş yerine vantilatör koyarak kokuya karşı tedbir almaya çalıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sorumluluk alanı içerisinde yer alan Üsküdar Bosna Bulvarı'ndan Çengelköy Sahili'ne kadar uzanan Bekar Deresi'nin boğaza döküldüğü yerdeki kötü koku, çevre halkını ve esnafı rahatsız ediyor.

Yurt içi ve yurt dışından Çengelköy'e ziyarete gelen ve esnaftan yemek yiyip sahilde zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler de kötü kokudan şikayetçi.

Bölgedeki esnaf ise müşteri kaybetmemek için iş yerlerinin dış cephesine vantilatörler koyarak kötü kokunun içeriye girmesini engellemeye çalışıyor.

Çengelköy'de sahilde gezen ve hatıra fotoğrafı çektiren Burcu Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derenin kokusunun kendilerini çok rahatsız ettiğini ve güzel bir Çengelköy'e böyle bir kokunun yakışmadığını söyledi.

Çengelköy'de önceden böyle bir koku olmadığını anlatan Uzun, "Yetkililerin bir el atması gerektiğini düşünüyoruz. Sanırım bir problemle karşı karşıyalar ama hiç ilgililerin de ilgilendiğini düşünmüyorum. Gezme amaçlı geldim ama şu anda çok rahatsız olduğumuz için geri gideceğiz." dedi.

Çengelköy'e eşi Nur Yiğit ve çocuğu ile gezmeye gelen Adem Yiğit de çok ağır bir koku olduğunu ve kokunun kendilerini çok rahatsız ettiğini belirtti.

Nur Yiğit de öğrencilik yıllarında bu bölgede oturduğunu ve sürekli sahile geldiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Yol boyunca çok kötü kokuyor, hatta biz dükkanlardan falan mı geliyor koku diye düşünmüştük, buradan geleceğini düşünmemiştik, sahile geldik hala devam ediyor. Çocuklar da şurada yüzüyorlar, tamamen zatürre sebebi, çok bakımsız kalmış, çok yazık olmuş güzel İstanbul'umuza çok yazık olmuş."

Paris'te oturduğunu söyleyen Özkan Tunç da Çengelköy'e eşiyle, kuzeniyle gezmeye geldiğini belirtti.

Çengelköy'de manzaranın çok güzel olduğunu ifade eden Tunç, "Yalnız kötü bir koku var, burada durulmayacak kadar kötü bir koku var. İlgilenmelerini isteriz hiç kolay bir şey değil, kötü kötü kokuyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın