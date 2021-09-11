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Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde taziye evinde balkonun çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde taziye evinde balkonun çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Bağdatlı köyünde dün kalp krizi geçiren Muharrem Can (47) hayatını kaybetti. Bugün sabah saatlerinde taziye için gelenler evde toplandı. İki katlı ahşap evin 3 metre yüksekliğindeki balkonu, taziyeye gelenler üzerinde otururken çöktü, 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin üzerine yemek kazanının devrilmesi sonucu vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtildi.İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve UMKE sevk edildi. Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Taziye evinde balkon çöktü: 13 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri
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Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı
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