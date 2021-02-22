Cemre ne demek? Cemre anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Cemre, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Cemre ne demek? Cemre anlamı ne? İşte, Cemre kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Cemre kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Cemre anlamı ne? Cemre ne demek?

CEMRE NE DEMEK?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.